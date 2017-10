Le musée de la Corse fête ses 20 ans

Crée suite à un vote de l’assemblée de Corse en 1993, le musée de la Corse fête ses vingt ans cette année. Véritable outil régional au service de la promotion du patrimoine insulaire il emploie trente-six personnes et draine chaque année plus de 70 000 visiteurs à Corte.

La création d’un musée de la Corse à Corte, est actée le 19 juillet 1989 par l’assemblée de Corse. A l’issue d’un concours d’architecture de dimension européenne, le chantier débute le 15 décembre 1993 et le musée de la Corse ouvre ses portes le 21 juin 1997. L’architecte turinois Andrea Bruno, expert auprès de l’UNESCO et spécialiste de la réhabilitation des bâtiments anciens, fait du musée de la Corse un espace propice à la découverte d’une culture et de son territoire, inséré au cœur de la citadelle de Corte. Cet équipement culturel valorise notamment le fonds d’ethnographie collecté par le Père Louis Doazan, missionné par le musée des Arts et Traditions Populaires.

Deux galeries permanentes

Ces collections font du musée de la Corse, l’institution ressource en matière d’ethnographie de la Corse entre la fin du XIXe siècle et les années 1970. Mais les fonds du musée ne sont pas figés, ils s’enrichissent chaque année d’objets et de documents anthropologiques sonores et audiovisuels témoignant du constant devenir de ce territoire aux identités plurielles.

Le programme muséographique repose sur l’articulation de deux galeries permanentes - la galerie Doazan qui met en lumière le regard porté sur la Corse rurale traditionnelle par les voyageurs et les ethnologues au fil des siècles ; et la galerie du « musée en train de se faire » qui est consacrée aux problématiques de l’anthropologie actuelle - et des espaces d’expositions temporaires.

Entre 70 000 et 80 000 personnes visitent chaque année le musée

1 305 000 visiteurs en vingt ans

Depuis son ouverture, on ne compte pas moins de 1 305 000 visiteurs venus découvrir ces espaces et le site de la citadelle de Corte.

Pour ce 20ème anniversaire les visiteurs sont invités à découvrir les fameux palais d'américains à travers une exposition temporaire jusqu'au mois de mars prochain. "I palazzi di l'americani", ces demeures luxueuses symboles de la réussite des Corses aux Amériques entre le XVIème et le XXème siècle.

Pour ce vingtième anniversaire les visiteurs sont invités à découvrir les fameux palais d'américains à travers une exposition temporaire jusqu'au mois de mars.

Pierre-Jean Campocasso, directeur du patrimoine à la CTC a travaillé sur toutes les plus grandes expositions durant les quinze dernières années, « 20 ans c’est l’occasion de faire le bilan », explique-t-il, « de voir ce qui a bien fonctionné et les choses à améliorer ».

Enfin sachez que si vous fêtez également vos vingt ans cette année, le musée est gratuit pour vous jusqu'au 31 décembre.