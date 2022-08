Le musée de la Mine Imagine à La Motte-d'Aveillans sort de la galère

Après deux étés marqués plus ou moins par la crise sanitaire, l'Isère retrouve cet été une situation identique, voire légèrement meilleure, qu'en 2019 en matière de tourisme. Un des symboles de ce renouveau se trouve du côté du plateau Matheysin et de La Motte-d'Aveillans : le petit musée de la Mine Image, qui raconte le passé minier du plateau, a fait le plein en juillet et fait globalement le plein depuis le début de l'année. Ce qui sonne peut-être la fin, pour lui, de non pas 2 mais de 11 années de galère.

Le petit train qui change tout

Fin juillet la Mine Image avait déjà reçu 11 000 visiteurs cette année. A titre de comparaison c'est environ la fréquentation annuelle moyenne depuis 2010 et l'année promet de dépasser les années d'avant 2010 où l'équipement affichait une fréquentation moyenne de 15 000 visiteurs. Pourquoi 2010 ? Parce que c'est la date de l'effondrement qui a coupé la voie du Petit train de La Mure. Situé sur le trajet du train touristique la Mine Image a évidemment connu un sérieux coup d'arrêt avec l'arrêt de la ligne. Et c'est bien le retour du petit train depuis le milieu de l'été dernier lui permet de repartir de plus belle. Avant 2010 environ 3 000 visiteurs du musée venaient par le train. Sur les 11 000 déjà reçus cette année « 60% sont venus avec le train» explique Paolo Fontebasso, le directeur de la Mine Image. Un Petit train de La Mure dont la saison ne démarre qu'en avril. Il faut dire que le travail en amont a été bien fait. « Les relations avec le gestionnaire du train (la société Edeis) sont aujourd'hui bien meilleures qu'avant ( avant 2010 le train était géré par une association) et son arrêt désormais situé juste sur le site du musée et non plus à la gare à 300 m facilite aussi les choses». La méthode de vente et de réservation sur internet a aussi joué un rôle. Quand on lui demande pourquoi avoir réservé aussi la Mine Image, une mère de famille grenobloise répond : « Je n'ai pas vraiment réfléchi en fait. On me l'a proposé en même temps que le petit train, le site est très bien fait, c'était très bien expliqué et ça paraissait très ludique pour les enfants». Ces derniers confessent effectivement avoir été « très intéressé» et avoir « appris plein de choses».

Le Petit train de La Mure s'arrête désormais juste au-dessus du musée © Radio France - Laurent Gallien

Pérenniser un musée sous perfusion depuis 10 ans

« C'était très bien, très clair et intéressant» dit également une retraitée en villégiature avec des amies aux Deux Alpes et venue faire « le combi» train et musée. Des commentaires qui accrochent un sourire ravi au visage de Paolo Fontebasso. Ce musée de la Mine Image c'est celui d'une association d'ancien mineurs qui ont voulu que la mémoire de cette longue et riche histoire ne s'efface pas avec la fin des mines (en 1996 pour l'arrêt de la production, en 2001 pour la fin de la structure). Le retour des visiteurs à un niveau digne d'avant 2010 est un soulagement. « En 2016 on pensait mettre la clé sous la porte en 2017 et puis les élus ce sont réunis et nous ont aidé jusqu'à présent, explique le directeur de la Mine Image, et effectivement c'est un soulagement parce qu'on voit que ça peut fonctionner et qu'on peut pérenniser dans l'avenir tous nos emplois». Ils ne sont pas très nombreux mais ça compte : 8 et demi en haute saison, 4 en basse saison. Il faut dire que des tâches, administratives ou d'entretien, sont encore assurées par des bénévoles. « Pour être tout à fait rentable, confie Paolo Fontebasso, il nous fait clairement autour de 25 000 visiteurs pas an». Il ne les atteindra peut-être pas encore cette année mais au moins il a retrouvé des perspectives et l'espoir.

Pour la mémoire

A un moment où les plus anciens habitants du plateau Matheysin semblent aussi vouloir se réapproprier cette histoire. « Ça commence oui», explique le directeur de la Mine Image. « Ça a été dur. Ça fait 20 ans qu'on a arrêté, il a fallu faire le deuil. La mine c'est 1 000 ans d'histoire, 200 ans de souterraine. Le plateau a vécu en autarcie avec la mine. La mine fournissait tout, travail, école, hôpitaux... Alors il y a eu un temps où les mineurs ne voulaient plus en entendre parler et là maintenant on voit des anciens mineurs, enfin des jeunes anciens mineurs, venir avec leur famille et puis c'est eux qui font la visite, ce n'est plus nous».

