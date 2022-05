Le musée de la moto de Marseille menacé de fermeture ?

Le musée de la moto de Marseille est-il menacé de fermeture ? C'est ce que redoutent ses adeptes. Une réunion est organisée cette fin de semaine avec la mairie concernant l'avenir du musée situé dans le 13e arrondissement de la ville et considéré comme l'un des plus grands de France et d'Europe.

Depuis sa création en novembre 1989, le musée de la moto de Marseille rassemble 250 pièces rares venant du monde entier et parfois très anciennes : "La plus vieille moto présentée ici date de 1904 et elle est toujours en état de marche", explique Jean-Luc César, membre de l'association Les Amis du musée de la moto. S'il est inquiet aujourd'hui, c'est qu'une réunion sur l'avenir du site est annoncée ce vendredi 20 mai en mairie de Marseille. D'après les adeptes du musée, la menace est claire : le site pourrait fermer notamment car il ne serait pas rentable avec 25 visiteurs par jour seulement. Des problèmes d'entretien sont également avancés : des infiltrations d'eau doivent être réparées.

Quel avenir pour les motos exposées ?

La mairie de Marseille, contactée par France Bleu Provence, n'a pas souhaité réagir, mais elle fait savoir "que la fermeture définitive n'est pas à l'ordre du jour", mais qu'il faut réparer le toit du bâtiment. Les fidèles du musée eux, affirment avoir eu un l'écho inverse. C'est bien cela qui suscite chez eux beaucoup d'inquiètudes, non seulement car le musée est reconnu bien au delà de Marseille, mais aussi car beaucoup de questions se posent sur l'avenir des pièces exposées dans ce bâtiment de 2500 mètres carrés, répartis sur quatre étages, dans cette ancienne minoterie du quartier du Merlan.

Ici, 80% des motos exposées appartiennent à des particuliers. En cas de fermeture ils devront récupérer leur deux-roues. Max Morganti est président du Vespa Club Marseille Provence et il a exposé plusieurs fois ses plus belles motos italiennes dans le musée marseillais : "aujourd'hui si le musée ferme on a pas d'alternative parce que des grandes salles d'une aussi bonne qualité il n'y en a pas".

Rémi Leborgne, le président des Amis du musée de la moto espère donc que des solutions vont être trouvé par la mairie de Marseille pour éviter la fermeture : "Ils pourraient déplacer le musée dans un autre endroit mais le fermer c'est impensable".

En attendant une décision, le musée de la moto de Marseille est ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h, au 18 traverse Saint-Paul (13e).