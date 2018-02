Limoges, France

L'exposition baptisée "Dans les boyaux de l'ogre" permet à l'artiste et historien Thomas Duranteau de construire des histoires autour des objets du musée ... Et notamment sur le fameux avion qui y est exposé. Un appel avait été lancé auprès des limousins pour récupérer des photos de cet avion allemand un reggiane tombé le 16 juin 1944 à Saint-Méard. Jean Jacques Nanot fils de résistant est venu apporter au musée ce qu'on lui a transmis sur l'histoire de cet avion.

Un avion qui laisse libre cours à l'imagination depuis des générations

L'avion Reggiane est exposé au deuxième étage du musée de la résistance; il n'en reste plus que deux modèles au monde mais autour de celui ci c'est toute une légende qui s'est bâtie. Une légende qu'est venu entretenir Jean Jacques Nanot en confiant des photos au musée sur lesquelles on voit apparaître un certain Napoléon aux côtés de l'appareil. "Napoléon était un ami de mon père, je l'ai bien connu, c'est Georges Guingouin qui l'avait surnommé ainsi et c'est lui, m'a t-il raconté, qui a abattu l'avion ennemi avec son fusil mitrailleur" Jean Jacques Nanot est fier de confier ses clichés au musée de la résistance, fier aussi de transmettre cette histoire mais est-ce la véritable histoire ?

Autant de témoignages, autant d'interprétations

"Ce qui est sûr c'est que cet avion est considéré comme un trophée de la résistance en Limousin" explique Alexandra Moreau , régisseur des collections au musée, et "si nous avons lancé un appel pour récupérer des photos c'est que pendant longtemps l'avion était dans les jardins de l’Évêché et qu'un grand nombre d'habitants mais aussi de touristes se sont faits photographiés à ses côtés". La version officielle concernant cet avion c'est qu'il n'aurait pas été abattu mais qu'il aurait subi une panne de moteur. Quant au devenir du pilote allemand certains résistants ont à l'époque affirmé l'avoir arrêté mais là encore les témoignages divergent. "Si l'avion comporte des impacts c'est aussi parce que beaucoup se sont amusés à tirer dessus une fois à terre" explique encore Alexandra Moreau et ce n'est donc pas parce qu'il a été abattu. L'avion tombé le 16 juin 44 à Saint-Méard n'a pas fini de livrer ses secrets et c'est donc autour de ce type d'objets appartenant au musée que l'artiste Thomas Duranteau va réinterpréter à sa manière ses propres histoires.