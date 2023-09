Le musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère

Salle du Musée de la résistance et de la déportation de l'Isère

Dans pièce de Musée, Alice Buffet, directrice du Musée de la résistance et de la déportation da l'Isère nous fait la visite guidée du musée. Les photos, objets emblématique de la guerre, les documents, on apprend vraiment beaucoup sur cette époque noire de notre histoire et la résistance en Isère. Le musée est ouvert tout les jours, sauf le mardi matin.

Photos du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère © Radio France - nelly gautier

Portrait de Pierre Fugain, médecin et Résistant durant la guerre © Radio France - nelly gautier

Ordre de la libération de la ville de Grenoble © Radio France - Nelly Gautier

Sol de l 'accueil du Musée de la résistance et de la déportation © Radio France - nelly gautier