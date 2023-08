Le Musée de la Romanité à Nîmes à tarif réduit à l'occasion du spectacle "Arena" donné dans les arènes

L'histoire de Nîmes racontée dans les arènes à l'occasion du spectacle "Arena et les clés du temps" dans les arènes du 7 au 15 août. Pour aller plus loin, le musée de la Romanité propose un tarif réduit pour découvrir ses collections. Il suffit juste de présenter votre ticket de spectacle. A l'intérieur du musée, 25 siècles d'Histoire, à travers près de 5000 pièces exceptionnelles et 65 dispositifs multimédia.

