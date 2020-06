Le musée de la Romanité ouvrira ses portes le 15 juin à Nîmes

Ce mardi 2 juin, le musée de la Romanité souffle sa deuxième bougie à Nîmes, l'occasion d'annoncer une date de réouverture au public. Après trois mois de fermeture, le musée va pouvoir ouvrir ses portes le lundi 15 juin. Le public pourra dès lors profiter de la totalité des collections permanentes, du jardin archéologique, du toit-terrasse, ainsi que de la boutique et des espaces de restauration.

Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs

Le musée a mis en place un circuit de visite pour permettre aux visiteurs de circuler en toute sérénité et sécurité. La distanciation physique sera rappelée avec un marquage au sol ludique conçu spécifiquement pour le musée, permettant d’organiser les files d’attente, de proposer un sens de circulation et de signaler les passages plus étroits qui nécessitent une plus grande attention. Le port du masque sera obligatoire pour les tous les visiteurs, le vestiaire ne sera pas accessible et il est recommandé aux visiteurs de réserver leur billets via la billetterie en ligne pour limiter les files d’attente, et à utiliser le paiement sans contact.

Au Musée de la Romanité, petits et grands s’amusent grâce à de nombreux dispositifs multimédia qui participent pleinement à l’expérience de visite. Le musée a donc souhaité maintenir l'utilisation de ces dispositifs tout en respectant les règles sanitaires en vigueur : chaque visiteur se verra remettre gracieusement un stylet utilisable durant toute la visite et qu’il pourra emporter chez soi. En revanche, les visiteurs ne découvriront pas tout de suite l'exposition temporaire « L’Empereur romain, un mortel parmi les dieux », réalisée en collaboration avec le musée du Louvre. Initialement prévue cet été, l'exposition est reportée ultérieurement.