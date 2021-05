Le musée de Pont-Aven rouvre après 200 jours de fermeture : "On a hâte"

Comme les terrasses des bars et des restaurants, les commerces "non-essentiels", les cinémas et les musées rouvrent ce mercredi. "On a hâte", s'enthousiasme la conservatrice du musée de Pont-Aven dans le Finistère.

Les commerces dits "non-essentiels" rouvrent ce mercredi 19 mai, comme les terrasses des bars, restaurants, comme les cinémas, salles de spectacles, galeries, musées... Ouverture des portes à 10 heures au musée de Pont-Aven, dans le sud Finistère, s'enthousiasme Sophie Kervran, la conservatrice : "On a hâte, on est prêt car on est fermé depuis 200 jours... On a eu le temps de se préparer !"

Réservation conseillée

Faut-il craindre la foule, faut-il réserver ? Pas forcément, "on a mis en place une billetterie en ligne pour prendre les réservations. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. On peut accueillir une personne par huit mètres carrés soit une centaine de personnes en même temps chez nous. On pense qu'on pourra accueillir tout le monde."

"Les flux sont assez faciles à gérer avec une circulation unique. On n'est pas non plus dans un circuit où on a le droit de ne rien faire. On peut continuer à s’asseoir devant une œuvre qui nous plaît."

Impatience de partout en France

Réouverture attendue, partout en France : "On a reçu des appels téléphoniques, on sent que les gens ont envie de revenir. On a pas mal de locaux, des Bretons, mais aussi des personnes qui viennent de toutes les régions de France."

Et pour fêter la réouverture, le musée de Pont-Aven offre un catalogue aux 20 premiers visiteurs demain matin. En revanche, pas d'audioguide. "On croise les doigts pour pouvoir remettre en place des audio guides cet été, pour l'instant ce n'est pas possible. En attendant, il faut télécharger l'application sur son smartphone et y brancher ses propres oreillettes."