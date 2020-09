Le musée de Tautavel propose une visite guidée par un hologramme

Au musée de Tautavel, les plus vieux restes humains de France côtoient désormais les technologies les plus futuristes.

Pas besoin de sabre laser ni de vaisseau spatial pour se sentir comme dans Star wars… Au musée de Préhistoire de Tautavel (Pyrénées-Orientales), un simple smartphone vous permet de convoquer instantanément votre guide, ou plutôt son hologramme. Cyrille apparaît comme par enchantement au milieu de la pièce pour vous entraîner dans une visite hors du commun.

« Il s’agit du tout premier holo-guide du monde ! », assure Philippe Font, co-gérant de l'entreprise catalane "Real Illusions" qui a mis en place cette technologie au musée de Tautavel. « Pour l’instant, il assure des visites guidées en français, mais bientôt, il pourra le faire aussi en anglais. Il est capable de s’adapter à l’âge des visiteurs ».

Munis de leur smartphone, les visiteurs peuvent évoluer autour de l’hologramme et découvrir les vitrines du musée en réalité augmentée : « cela permet d’avoir des informations complémentaires et plus détaillées. Chaque utilisateur peut aussi modifier la langue des panneaux explicatifs. Et à la moindre découverte des chercheurs, les textes peuvent être immédiatement modifiés ».

« Pour nous, c’est une véritable révolution ! », s’enthousiasme David Angelats, le responsable de la communication du musée de Tautavel. « Avec ce système, chacun peut bénéficier, à tout moment, d’une visite personnalisée, dans sa langue, et adaptée à son âge et à son niveau d’expertise». Bref, ce n'est plus à vous de vous adapter au musée, c'est le musée qui s'adapte à vous…

Faut-il y voir la fin des musées traditionnels, avec leur côté parfois vieillot, statique et austère ? « Ces nouvelles technologies nous offrent des possibilités infinies et vertigineuses », estime David Angelats. Et comme l’hologramme assure lui-même les visites guidées, le personnel du musée peut se consacrer « à d’autres activités plus riches et plus intéressantes comme des ateliers pédagogiques ou des animations ».