Le musée départemental breton de Quimper gratuit tous les week-end d'octobre à mai

Quimper, France

"D’octobre à mai, le musée vous propose de découvrir gratuitement ses collections et son bâtiment emblématique ! N’hésitez plus, et venez en profiter de 14h à 17h30 les samedis et dimanches", propose le musée dans un communiqué.

La direction du site précise que des rendez-vous avec des médiateurs sont organisés tous les troisièmes dimanche du mois. Le 20 octobre, le thème choisi est "partons sous terre… Des stèles néolithique aux gisants bretons, en passant par la tablette à maquillage, découvrez un Finistère historique".