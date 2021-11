Le musée des Abattoirs de Toulouse expose "la Dame à la licorne", chef d'œuvre de l'art médiéval

C'est un chef d'œuvre qui débarque à Toulouse ! La "Dame à la licorne", une série de 6 tapisseries médiévales, datant du début du 16e siècle, est visible au musée des Abattoirs, jusqu'au 16 janvier. Les tapisseries sont prêtées par le musée national du Moyen-Age de Cluny, qui est actuellement en rénovation.

L'un des cinq sens représenté : ici l'ouÏe © Radio France - Antoine Jeuffin

Les tapisseries représentent les 5 sens, et un sens "mystère"

Chaque tapisserie, faite de laine et de soie, fait une vingtaine de m2 et met en lumière à chaque fois une dame (la "Dame à la licorne"), entourée de végétation, une licorne (toujours) et d'autres animaux, comme un chien, un singe, des oiseaux, des lapins, ou encore un lion.

Les 5 premières tapisseries représentent chacune un sens (l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue), tandis que la sixième, intitulée "Mon seul désir", reste un mystère, libre à l'interprétation de tous.

La 6e tapisserie "Mon seul désir", sujette à toutes les interprétations © Radio France - Antoine Jeuffin

La Dame donne des graines à l'oiseau : représentation du goût © Radio France - Antoine Jeuffin

Ces tapisseries sont "une sorte d'icône pour l'époque médiévale", explique Séverine Lepape, directrice du musée national du moyen-âge de Cluny, qui renchérit : "Pour l'époque médiévale, il y a la Joconde, pour le Moyen-Age, il y a la dame à la licorne". Selon elle, c'est une œuvre unique qui est exposée :

L'ensemble est absolument incomparable. Vous ne trouverez nulle part ailleurs un ensemble qui soit si bien conservé, avec une thématique profane, énigmatique, qui mêle femme et nature avec un degré de conservation extraordinaire

"Une œuvre qui transcende les époques"

"C'est l'alliance de la beauté, de la technicité, mais aussi du mystère avec Mon seul désir", poursuit Annabelle Teneze, directrice générale des Abattoirs, qui affirme que c'est une œuvre qui "transcende les époques, emblématique de la création de la fin du Moyen-Age mais qui en même temps a un sens fort sur tous les époques : elle continue d'être une source d'inspiration pour les historiens mais aussi pour les artistes contemporains".

A ce titre, les Abattoirs ont fait le choix d'exposer les tapisseries en parallèle d'œuvres contemporaines qui lui font écho, à l'image de cette tapisserie de Suzanne Husky, qui reprend les codes de l'original pour l'adapter aux enjeux contemporains, en mettant en scène une machine qui coupe des arbres, et un homme de dos qui essaie de l'en empêcher.