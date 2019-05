Le musée des Beaux Arts de Dijon est "le plus beau de France" pour le ministre de la Culture

Franck Riester a inauguré le musée des Beaux Arts de Dijon. Après 17 ans de travaux, le musée propose 50 salles et 1 500 œuvres de l'Antiquité à l'art contemporain. Le ministre de la Culture a évoqué un "musée exceptionnel, le plus beau de France".

Dijon, France

Le musée des Beaux Arts de Dijon a été inauguré vendredi par le ministre de la Culture. 60 millions d'euros ont été investis pour métamorphoser le musée. Franck Riester a évoqué une "restauration exceptionnelle. On peut dire que c'est le plus beau musée de France aujourd’hui ". Le ministre de la culture a ajouté "on sous-estime souvent vu de Paris la qualité des musées de France. Ici, la France et l'Europe ont un musée emblématique".

On peut dire aujourd’hui que c'est le plus beau musée de France" Franck Riester, ministre de la Culture

Après dix-sept ans de chantier et 60 millions d'euros, les visiteurs pourront découvrir les cinquante salles du musée à partir de 19 heures, l'entrée est gratuite. De l'antiquité à nos jours, 1500 œuvres sont présentées au public. L'ouverture se fera avec funambule et musicien avant un week-end de fête autour du musée avec poupées géantes et tambour. Le musée sera ouvert jusqu'à minuit pour la nuit européenne des musées

Franck Riester "vu de Paris, on sous estime la qualité des musées de france" Copier