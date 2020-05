Le Musée des Beaux Arts de Dijon rouvrira le mercredi 3 juin

Le Préfet de Côte-d'Or autorise la réouverture du Musée des Beaux Arts de Dijon. Dans un communiqué publié ce mardi 26 mai, le maire François Rebsamen précise que ce "joyau culturel et patrimonial" rouvrira ses portes le mercredi 3 juin. Pour l'élu, "cette réouverture est un symbole particulièrement fort de la reprise de l’activité à laquelle aspirent tous les citoyens."

Quelles mesures sanitaires ?

Les conditions de l'accueil du public sont en cours de finalisation. Le maire explique qu'elles seront "naturellement adaptées aux consignes sanitaires, avec dans un premier temps, une jauge limitée permettant de respecter les règles de distanciation physique."

Comme pour les autres musées de la ville qui ont d’ores et déjà rouvert, le port du masque sera obligatoire. La ville de Dijon prépare par ailleurs activement la réouverture des parcs et jardins qui pourra être effective dès que le département de Côte-d’Or et à fortiori la Région seront passés au vert.