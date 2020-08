Le musée des Beaux-Arts de Nancy, un refuge en période de forte chaleur

Ce samedi 1er août, le thermomètre a à nouveau affiché plus de 35 degrés en Lorraine. Une solution pour se rafraîchir : le musée !

A Nancy, le musée des Beaux-Arts était gratuit ce samedi 1er août. C'est toujours le cas quand le mercure dépasse les 34 degrés, explique la directrice du musée, Susana Gallego Cuesta.

"Le musée est un très bon refuge en cette période, puisqu'il y fait frais ! Mais on ne voit pas vraiment de changement dans l'affluence. La chaleur les fait venir plus dans le jardin, car il y a de l'ombre et des arbres", affirme la directrice du musée, Susana Gallego Cuesta.

à lire aussi Canicule : le musée des Beaux-Arts de Nancy gratuit vendredi et samedi pour permettre de se rafraîchir

"On a la climatisation, c'est tellement agréable !"

Sandra est venue avec sa fille depuis Thaon. Pour cette amatrice de musées, la température fraîche est un vrai plus en période de forte chaleur : "C'est un lieu privilégié ! On a modifié pas mal notre planning vis-à-vis de la canicule. Je pense qu'il vaut mieux privilégier la santé."

La culture est devenue une vraie arme contre la chaleur pour Sandra : "On a préféré retourner dans les salles de cinéma l'après-midi, entre 14h et 16h, parce que je pense qu'il faut faire revivre tous les lieux culturels, pas seulement les musées !".