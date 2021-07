Le musée des Beaux-Arts de Pau fait le plein de visiteurs grâce à la pluie

Les musées ont l'air ravis de retrouver les touristes grâce à la pluie ! le temps morose pousse les vacanciers à aller au cinéma ou au musée ces jours-ci. À défaut de pouvoir aller randonner en famille ou entre amis dans les Pyrénées, certains ont décidé d'aller au Musée des Beaux-Arts de Pau. En ce moment, et jusqu'au 31 août, se tient l'exposition "Ici commence le chemin des montagnes".

Visiblement ce week-end, les touristes à Pau sont nombreux à avoir eu la même idée. Samir Hayach, chef du service accueil et surveillance au musée des Beaux-Arts de Pau explique que la fréquentation a été bonne tout le mois de juillet : "On a eu beaucoup de monde surtout les week-ends, ça représentait entre 120 et 150 visiteurs par journée. On était très contents !" Et puis, il y a autre chose confie Samir Hayach : "Quand le temps est pluvieux, ça nous fait plaisir parce que ça nous ramène plus de monde. On a beaucoup plus de fréquentation, plus d'appels et plus de réservations pour les visites guidées. Ça nous remplit un peu le musée, ça fait plaisir !" Le musée des Beaux-Arts de Pau est ouvert tous les jours sauf le lundi, de 11h à 18h. L'entrée est gratuite.