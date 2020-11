Le Musée des Beaux-Arts de Quimper délocalise ses oeuvres en ligne pour la Nuit des Musées

L’événement était prévu le 16 mai dernier, il avait été reporté au 14 novembre. Mais avec ce deuxième confinement, pas question d'annuler cette 16ème Nuit des Musées. À Quimper, le musée des Beaux-Arts tient à organiser sa propre fête mais elle se passera sur Internet. "Vous pourrez suivre ça sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette", précise Fabienne Ruellan, médiatrice culturelle au Musée des Beaux-Arts de Quimper, invitée de la rédaction de France Bleu Breizh Izel ce vendredi matin.

Des citations, des quiz, des ateliers

Tout au long de la soirée, plusieurs posts seront mis en ligne sur les réseaux sociaux du musée, comme cette vidéo de danseurs de la Swing Factory qui vont déambuler dans l'exposition "L'Amour Fou". "On va accompagner les internautes pour leur faire comprendre l'identité de notre musée. On va partager des citations, des quiz, des ateliers d'arts plastiques à faire en famille", explique Fabienne Ruellan.

Attirer un nouveau public

Pour cette édition connectée, le musée espère attirer "un public plus connecté, peut-être plus jeune ou bien des gens plus éloignés géographiquement de Quimper ou même de la Cornouaille." Pour un musée de taille moyenne, "ça demande plus de moyens d'intensifier sa présence sur le web, de diversifier ses compétences, de demander conseil auprès de spécialistes et de professionnels. Si le confinement dure, le musée sera encore plus connecté", raconte la médiatrice culturelle. D'autres formats pourraient être proposés tels que des podcasts ou des visites virtuelles.