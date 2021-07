Le musée des beaux arts de Valenciennes fermé jusqu'à novembre 2024 pour travaux

L'établissement qui date de 1905 a de gros problèmes d'infiltrations à cause de la verrière qui n'est plus étanche, résultat une cinquantaine d’œuvres dégradées et des travaux qui vont atteindre les 18 millions d'euros au lieu des 5 prévus à l'origine.

En 2015 le musée avait déjà fermé pour une cure de jouvence, un an de travaux pour revoir le chauffage, la climatisation, l'esthétique, mais à l'époque aucun indice sur les problèmes de la verrière, déjà rénovée en 1921 et 1977 après les dégâts occasionnés pendant les 2 guerres. C'est à l'automne que l'ampleur des dégâts des infiltrations a été constatée. Si les petits bijoux du musée, Rubens, Watteau et autres Carpeaux ont été épargnés par les infiltrations, une cinquantaine d’œuvres, peintures et sculptures, ont été endommagées.

Des couches de peinture qui se soulèvent, les châssis des tableaux qui "travaillent" raconte Daniel Capelle, l'adjoint à la culture qui ajoute que certaines œuvres ont été colonisés par des insectes xylophages qui se nourrissent de bois.

Très vite les œuvres ont été "stabilisées" par l'équipe qui les a écartées des murs, les a dispatchés dans les différentes salles pour qu'elles ne se contaminent pas entre elles explique l'élu.

Certaines de ces œuvres seront restaurées sur place d'autres prêtées à d'autres musées en échange de leur réparation, "la solidarité muséale" devrait fonctionner avec Nantes, Rouen pour intégrer des œuvres valenciennoises dans les expos temporaires voir permanentes des établissements.

Pendant les travaux qui devraient vraiment commencer en début d'année prochaine, la verrière devrait reprendre son aspect d'origine, et la mairie profite de cette longue fermeture pour revoir aussi son parcours muséographique pour qu'elle soit plus en adéquation avec les musées de "demain" explique Daniel Capelle.

Daniel Capelle l'adjoint à la culture de Valenciennes Copier

Le musée qui reste ouvert pour les conférences à l'auditorium et pour les ateliers pour les enfants.

La facture des travaux s'élève donc à 18 millions d'euros, la Direction régionale des affaires culturelles va participer à hauteur de 76 000 euros, pour le reste, la mairie attend toujours la réponse de demande de subventions de la région et du département.