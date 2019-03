Le musée du château de Laval a rouvert ses portes après dix jours de fermeture

Laval, France

On peut de nouveau aller au musée du château de Laval. Il a rouvert ses portes ce vendredi après une dizaine de jours de fermeture, entre le dimanche 17 février et le vendredi 1er mars.

Le musée a été fermé pour un problème sur le système de détection incendie. Un système vétuste, que la mairie voulait changer en 2019, mais il est tombé en panne plus tôt que prévu.

Les pompiers ont donné leur accord à la réouverture du musée de Laval, car des mesures ont été mises en place en attendant l'installation d'un nouveau système.

"On savait que ce système était très ancien puisqu'il doit avoir plus de trente ans, qu'il arrivait en bout de course.On avait heureusement programmé le remplacement de ce système de détection incendie dans le courant de cette année 2019, il était budgété. Ce sont quand même des installations complexes à mettre en place, et du fait de la défaillance plus rapide que prévue du système actuel, il faut un certain temps pour mettre en place le nouveau système. Pendant ce temps-là, il y a des mesures transitoires qui sont prises en accord avec les pompiers et qui permettent d'ouvrir le musée au public. Ce sont des mesures à la fois en terme de personnels et en terme d'appareils de détection incendie. C'est parce que toutes ces mesures sont prises que les pompiers nous donnent leur accord", explique Didier Pillon, adjoint à la culture à la mairie de Laval.

"Le remplacement était prévu, cette dépense était prévue sur le budget 2019, donc on n'a pas à faire face à une dépense supplémentaire", précise l'élu.

L'entreprise a été choisie pour réaliser les travaux, pour remplacer complètement le système de détection incendie, mais impossible de dire combien de temps ils vont durer. Cela va coûter entre 40 000 et 60 000 euros, une somme qui était donc budgétée. Le musée de Laval sera peut-être fermé certaines journées pour permettre l'installation du système.