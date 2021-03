Le Musée du Château des Ducs de Bretagne toujours en mode veille

C'est une veille prolongée pour le Musée du Château des Ducs de Bretagne. Quatre mois de fermeture, quatre mois sans visiteur pour admirer les différentes collections de ce lieux emblématique de la ville de Nantes. Les lieux accueillent en année normale au moins 300 000 visiteurs.Pour autant, le travail des équipes continuent car l'accueil et l'animation n'est pas la plus grande part du métier.

"La Belle Endormie"

C'est Lydia Labalette, attachée de projet et d'exploitation, qui ouvre la lourde porte en bois au bout du pont-levis. Les pas résonnent dans la cour, et on peut y voir de nouveaux arbres dans leurs bacs, "quelques visiteurs ont pu les voir en septembre, mais depuis octobre tout est fermé, cour comprise". Les salles aussi résonnent, vides de public et privées de lumière. "On en profite pour faire de la maintenance, on entretient évidemment toujours les œuvres, mais pour l'instant on prépare surtout la suite" explique la responsable, dont la voix résonne face à l'antique mur gallo-romain.

On fait des économies d'électricité, d'eau, de chauffage... mais on préférerait qu'il y ait du monde. - Lydia Labalette

Des projets à venir

"On travaille surtout sur nos deux prochaines expositions, en espérant pouvoir les présenter le plus rapidement possible" ajoute Lydia Labalette. Histoire de briser ce "silence pesant". L'un de ses collègues passe sont temps à programmer des événements, concerts, spectacles, expositions, puis à les déprogrammer et reprogrammer. Une situation très difficile à tenir.

Pour garder un lien avec ses publics, les équipes du musée tiennent un service de click and collect dans la librairie boutique, les mardis et les jeudis. Ils postent aussi des vidéos sur leur chaîne Youtube.

La photo est floue et sombre, parce qu'il n'y a pas de lumière dans les salles d'exposition. © Radio France - Marion Bargiacchi