Le Louvre Abu Dhabi inauguré ce mercredi aux Émirats arabes unis

Dix ans après son lancement, le musée du Louvre Abu Dhabi doit être inauguré ce mercredi soir, en présence du président français Emmanuel Macron. Le musée, à l'architecture spectaculaire surplombée d'un immense dôme de métal et conçu par Jean Nouvel, doit ouvrir samedi au public.

Dix ans après le lancement du projet, le Louvre Abu Dhabi doit être inauguré ce mercredi, amenant le prestigieux nom français en Orient et se projetant comme "un musée universel" avec un message de tolérance. Conçu par l'architecte Jean Nouvel, le musée doit être officiellement présenté lors d'une cérémonie à 20h heure locale (17h à Paris) en présence du président français Emmanuel Macron, de l'homme fort des Emirats arabes unis Mohammed ben Zayed Al-Nahyane et d'autres dirigeants, dont le roi Mohammed VI du Maroc.

5.000 visiteurs attendus les premiers jours

Situé sur l'île de Saadiyat, dans la capitale des Emirats, le musée ouvrira ses portes au public samedi avec des festivités prévues jusqu'au 14 novembre. Quelque 5.000 visiteurs sont attendus dans les premiers jours, a indiqué Mohammed al-Moubarak, président de l'Autorité de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi, qui voit dans ce musée le symbole d'une "nation tolérante".

Une architecture spectaculaire, un dôme de 180 mètres de diamètre

L'architecture du Louvre Abu Dhabi est inspirée des médinas arabes, avec un ensemble de 55 bâtiments blancs. Les visiteurs pourront déambuler dans des espaces de promenade surplombant la mer et sous un dôme de 180 mètres de diamètre. Ce dôme est composé de 7.850 étoiles de métal à travers lesquelles les rayons du soleil créent ce que Jean Nouvel appelle une "pluie de lumière", inspirée des palmeraies et des souks. Jean-Luc Martinez, président du Louvre à Paris, qui a fait le déplacement, a expliqué que le musée avait été conçu "pour s'ouvrir aux autres" et "comprendre la diversité" dans "un monde multipolaire". Le Louvre Abu Dhabi est "un musée universel, le premier du monde arabe", a-t-il dit.

Un coran, une torah et une bible dans la même salle

Contrairement à d'autres musées dont le parcours propose un classement par styles ou civilisations, celui-ci met en lumière les thèmes universels et les influences communes entre les cultures, de la préhistoire à nos jours. Dans une salle figurent ainsi côte à côte une feuille d'un coran bleu du IXe siècle, une torah yéménite de 1498 et deux volumes d'une bible gothique du XIIIe siècle. Mais la star du musée, selon ses promoteurs, est "La Belle Ferronnière", ce portrait de femme de Léonard de Vinci prêté par Le Louvre Paris. Au total, 300 œuvres ont été prêtées par 13 musées français, dont "Autoportrait" de Vincent van Gogh. Des mesures exceptionnelles ont été prises pour assurer la sécurité et la conservation des œuvres, alors que les températures excèdent les 40 degrés Celcius en été.