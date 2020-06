La Joconde comme vous ne la verrez plus jamais ! Le musée du Louvre se prépare à accueillir de nouveau ses visiteurs. Le 6 juillet, le musée pourra de nouveau rouvrir ses portes, avec plusieurs modifications qui changeront l'expérience de visite. Réservation obligatoire, sens de circulation, distanciation physique devant Mona Lisa ; quelques petites choses vont changer, jusqu'au mois de septembre.

"Points de stationnement" devant la Joconde

Si, comme 80% des visiteurs du musée du Louvre, vous voulez prendre quelques minutes pour admirer le célèbre portrait réalisé par Léonard de Vinci, il faudra entrer dans une file dédiée, et patienter sur des points de stationnement garantissant la distanciation d'un mètre avec les visiteurs avant et après. Le reste des tableaux reste visible librement dans la salle, avec circulation libre sur les côtés. Mais l'entrée et la sortie se feront, comme dans la majeure partie du musée, par des portes différentes.

La file d'attente pour aller admirer la Joconde a été agrandie pour l'occasion. © Radio France - Sarah Mansoura

Il sera demandé aux visiteurs de respecter un mètre de distance avec les autres. Les petits groupes comme les familles venues ensemble pourront rester ensemble sur leur point de stationnement. A la clé, quelques secondes pour contempler et/ou prendre une photo avec la Joconde, une des oeuvres les plus populaires du musée. "Je vous le confirme, c'est l'occasion de venir la voir", sourit Leila Chérif-Adria, adjointe au directeur de la sécurité.

Quelques rappels de consignes au musée du Louvre. © Radio France - Sarah Mansoura

La réservation d'un créneau désormais obligatoire

Il faudra penser à réserver ! "Sachant, par exemple, que le créneau 10h-11h est le plus vite saturé, nous conseillons fortement aux visiteurs de réserver en ligne", prévient Leila Chérif-Adria. Une petite file sera conservée pour ceux qui se décident à la dernière minute, mais ils devront patienter, et ensuite s'inscrire obligatoirement sur un créneau avant de pouvoir prendre leur billet. Par la suite, la visite n'est pas limitée dans le temps.

Pour visiter le musée du Louvre, il faudra réserver son billet, de préférence en ligne. © Radio France - Sarah Mansoura

Il devrait y avoir de quoi visiter le musée tranquillement, cet été. Le musée du Louvre mettra à disposition 30% de son nombre d'entrées habituel, pour cette période estivale. Une jauge qui pourra être réévaluée en fonction de la fréquentation.

Jean-Luc Martinez, président directeur du musée du Louvre. Copier

"Mais, sachant que 80% des visiteurs sont des visiteurs étrangers, en premier lieu des Américains, des Chinois, ou des Brésiliens, et qu'un certain nombre de pays n'ont pas encore ouvert leurs frontières, mathématiquement la fréquentation va chuter de 80%", prévoit Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre. "On devrait avoir aux alentours de 5 000 visiteurs par jour, et à 5 000, on a l'impression que le musée est vide !" Car habituellement, le Louvre attire entre 25 et 35 000 visiteurs quotidiens en moyenne.

La Galerie d'Apollon, dans le musée du Louvre © Radio France - Sarah Mansoura

De nouvelles règles sanitaires

Attention, cet été, pas de vestiaire ! Les visiteurs sont invités à venir sans sac, sans bagage et sans casque. "Assurer le nettoyage, de nombreuses fois par jour, des vestiaires, était trop compliqué. Nous avons préféré inviter les visiteurs à venir plus légers", explique Leila Chérif-Adria.

Des visiteurs qui devront venir masqués, pour autant. Toute personne âgée de plus de 11 ans devra porter un masque à l'intérieur du musée. Plusieurs points de distribution de gel hydroalcooliques sont prévus, dont un à l'entrée, près de la sécurité. Ensuite, alors que les visiteurs ont librement accès aux trois ailes du musée, la principale nouveauté réside dans les sens uniques de circulation. Les montées et descentes d'escalier sont séparées, et il respecter un sens de visite dans les salles les plus fréquentées, pour éviter les croisements.

Le reportage au musée du Louvre de France Bleu Paris Copier

Des croisements qui devraient être évités aisément, dans les 45 000 mètres carrés accessibles du musée. De quoi profiter des 30 000 oeuvres visibles tout l'été.