Le musée du Louvre victime des orages du début de la semaine

Le musée du centre de Paris a aussi été touché par les fortes pluies de dimanche soir. Des coulures d'eau ont été repérées sur trois tableaux. Plusieurs autres œuvres ont été décrochées préventivement et trois espaces restent fermés au public pour être remis en état.

Le Louvre a beau avoir une magnifique pyramide et renfermer des oeuvres d'exception, il n'est pas passé entre les gouttes des importants orages de dimanche soir. En une soirée il est tombé autant de pluie que pour trois semaines de précipitations et l'eau s'est infiltrée dans plusieurs salles.

Deux tableaux de Nicolas Poussin endommagés

Dans la salle des Sept-Cheminées de l'aile Sully, au premier étage, des coulures d'eau ont été repérées sur deux tableaux des Quatre Saisons de Nicolas Poussin (Le Printemps et L'Automne) et sur une œuvre de Jean-François de Troy, Le Triomphe de Mardochée. Les deux oeuvres de Poussin ont été mises en réserve. L'autre aussi a été décrochée, tout comme trois tableaux de Georges de La Tour et d’Eustache Le Sueur qui se trouvaient dans les salles de peinture française du XVIIe siècle où des traces d'eau sont visibles sur les murs.

Trois espaces fermés au public

Après ces intempéries, un faux plafond a été endommagé dans la partie de l'Orient méditerranéen à l’époque romaine. Deux salles de cet espace et le niveau moins deux des Arts de l'Islam ont donc été fermés, le temps de leur complète remise en état.

Le musée qui précise que c'est une situation exceptionnelle a mis en place des panneaux pour avertir les visiteurs. Il attend désormais le rapport des restaurateurs sur la situation précise des œuvres.