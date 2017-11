Le musée du président Jacques Chirac attire chaque année plus de 20 000 visiteurs à Sarran en Corrèze

Le musée du président Jacques Chirac ferme ce jeudi pour l'hiver. Avec un bilan qui peut paraître modeste, un peu plus de 21 000 visiteurs, mais qui est somme toute remarquable au regard de sa localisation, en Corrèze, en zone rurale de moyenne montagne.

Jacques Chirac fête ses 85 ans ce mercredi 29 novembre. Eh, bien que malade et n'apparaissant plus en public désormais, il reste très populaire. C'est l'ancien président préféré des Français. Les livres nombreux qui lui sont consacrés régulièrement cartonnent en librairie. Et en Corrèze cette popularité se voit aussi au musée du président Jacques Chirac. Il est à Sarran, tout près de l'endroit où le couple Chirac a sa demeure corrézienne, le château de Bity. Il a ouvert en 2000. Il présente les cadeaux offerts à Jacques Chirac durant ses deux mandats de président.

Un quart de Corréziens

Le musée attire des visiteurs de toute la France. Il y a aussi quelques étrangers, anglo-saxons notamment. "Un quart de nos visiteurs sont des Corréziens qui viennent et reviennent avec des amis, de la famille" précise la conservatrice Michèle Périssère. Cette saison il y a eu un peu plus de 21 000 visiteurs. "Le musée n'est ouvert que 9 mois par an (du 1er mars au 30 novembre, NDLR). Il est en zone rurale, en moyenne montagne, en Corrèze. Donc c'est une belle fréquentation pour ce lieu unique"

6000 objets, dont 2000 visibles

Si de nombreux visiteurs affirment être attirés par le nom de Jacques Chirac, la qualité du lieu est un atout indéniable. Car les objets présentés sont plus que des simples cadeaux. Il y a 6000 objets au total. 150 sont exposés en permanence mais, chose rare dans un musée, les réserves sont en grande partie accessibles. Et ce sont ainsi 2000 objets que l'on peut voir. Et grâce à des bornes interactives on peut grâce à eux parcourir un grand pan d'histoire et de géo-politique, ainsi que de la culture. Le musée attire d'ailleurs de nombreux scolaires et des chercheurs. Il met à leur disposition son impressionnante bibliothèque de 17 000 ouvrages.