Le Musée Fabre de Montpellier fête les 10 ans de sa renaissance

Le Musée Fabre de Montpellier célèbre ce week-end l'anniversaire des 10 ans de sa réouverture. Les énormes travaux engagés au début des années 2000 lui ont permis de devenir l'un des musées qui comptent aujourd'hui en région.

Le 3 février 2007, le Musée Fabre rouvrait ses portes après 5 ans de fermeture pour travaux. Ce chantier gigantesque a métamorphosé le lieu, devenu depuis l'un des musées les plus importants de France en dehors de Paris. 3 millions de visiteurs en 10 ans et des expositions à grand succès autour de Courbet, Mucha, Redon, Signac, Caravage ou Bazille l'an dernier. C'est cette renaissance que fête le musée ce week end, l'anniversaire de sa réouverture. Accès gratuits, concerts, chorégraphies, visites ludiques pendant 3 jours.

En ce jeudi, avant le coup d'envoi des festivités, des groupes de musique répètent dans les salles d'exposition, rappelant qu'il fût un temps où le musée hébergeait une annexe du Conservatoire de musique. C'était les années 70. On pouvait alors admirer les toiles sur fond de contrebasse.

Au début des années 2000, le Musée n'avait pas tant d'allure. Trop à l'étroit dans le vieil hôtel Massilian, hôtel particulier du 18ème donnant sur l'Esplanade à deux pas de la Comédie. Les agrandissements successifs n'ont pas suffi. Il était nécessaire de repenser les volumes, la lumière, le cheminement à l'intérieur. 4 ans de travaux et 63 millions d'euros plus tard, l'espace d'exposition a triplé. 9.000 mètres carré aujourd'hui.

On ne cherche plus les toiles, ou presque plus

Edouard Aujaleu a connu "le vieux musée poussiéreux et sombre où il fallait chercher les toiles". Le président des Amis du musée Fabre était alors étudiant. Aujourd'hui "le musée a évolué très favorablement. L'extension des espaces a permis de montrer les collections et les nouvelles acquisitions. On voit mieux, même si le musée reste complexe, labyrinthique. Mais ça a un certain charme. ça permet sinon de se perdre, au moins de faire des déambulations dans le musée."

Edouard Aujaleu, président des Amis du Musée Fabre

Une aile a été spécialement construite pour la période contemporaine. Elle héberge entre autre les toiles de la donation Soulages, une vingtaine d'oeuvres allant de 1951 à 2001.

En dix ans, le Musée Fabre a pris de l'envergure: une politique d'acquisition ambitieuse, des expositions temporaires à succès ont décuplé sa fréquentation. Aujourd'hui, ils n'attirent plus seulement les Montpelliérains mais aussi un public venu de loin, parfois même de Paris.

Reportage de Marie Ciavatti avec les visiteurs du Musée Fabre

L'enjeu c'est aussi de conquérir le public de demain. La direction développe les initiatives envers les jeunes publics et les personnes handicapées, comme en ce moment l'expo "L'art et la matière" dédiée notamment aux mal-voyants. "Il faut sans cesse se renouveler", explique Michel Hilaire, directeur du musée.

Attirer le public de demain. Michel Hilaire, directeur du musée

Le programme des festivités : Ce Vendredi, à partir de 18h, des chorégraphies sur le parvis, projections sur la façade, des concerts ou petites pièces dansées dans le musée. Ou encore une visite guidée à la lampe torche.

Michel Hilaire, directeur du Musée Fabre depuis plus de 25 ans, était notre invité ce vendredi à 7h50.