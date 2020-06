Le musée Fabre de Montpellier rouvre ses portes mais limite le nombre de visiteurs

Le principal musée des Beaux-Arts de Montpellier se déconfine avec prudence et va de nouveau pouvoir accueillir des visiteurs, à compter de ce mardi (10h), dans des conditions particulières : gestes barrières, parcours fléché et nombre de personnes limité à l'intérieur.

Principale mesure adoptée, au delà des gestes et distances à respecter, la mise en place d'une jauge jusqu'à nouvel ordre : 300 visiteurs maximum, au même moment à l'intérieur, sur les 8.000 mètres carrés. Un accès restreint dans le musée et pour chaque pièce, notamment pour celle qui accueille l'exposition phare du moment consacrée à Jean Ranc, peintre montpelliérain du XVIIème et du XVIIIème siècle : "Nous aurons une jauge de 70 personnes dans cette exposition (...) J'espère qu'il y aura un flux, mais il est possible qu'il faille parfois un peu patienter avant de se répandre dans les salles", indique Michel Hilaire, le directeur du Musée.

Par ailleurs, le programme a du être adapté et revisité : "L'exposition autour de Jean Ranc est prolongée jusqu'au 28 juin, je m'en réjouis, mais nous avons proscrit les dispositifs interactifs et tactiles, notamment l'atelier pédagogique et les tissus à toucher (...) Nous avons du renoncer à la grande exposition d'été sur l'impressionnisme et le Canada. Nous la reportons au 18 septembre. Elle se terminera le 3 janvier 2021".