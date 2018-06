Montpellier, France

Donner à voir. C'est toute l'ambition du musée Fabre de Montpellier à l'occasion de l'exposition du même nom consacrée à l'un des plus grands artistes du XXe siècle : Pablo Picasso. Depuis le 15 juin et jusqu'au 23 septembre, vous pourrez découvrir ou bien redécouvrir plus d'une centaine d’œuvres originales du prodige espagnol aux multiples facettes. A travers 14 moments clés de son parcours de création, arpentez ses débuts à Barcelone à l'âge de 14 ans jusqu'aux dernières œuvres qui ont précédé sa mort dans les Alpes-Maritimes.

L'exposition montre comment Picasso se nourrissait de son propre travail. (Michel Hilaire, directeur du musée Fabre)

Entre cubisme et surréalisme, période bleue, période rose, ses virées en Italie ou à Paris, ses dizaines d'années dans le sud de la France... L'exposition rassemble des originaux en provenance des musées Picasso de Paris et Barcelone, du Metropolitan Museum of Art de New York. Mais aussi des tableaux et des sculptures prêtés par quelques-uns des plus grands collectionneurs de la planète.

C'est une exposition pédagogique. Elle permet de se familiariser avec ce génie qui incarne à lui tout seul le XXe siècle. (Michel Hilaire)

Michel Hilaire, directeur du musée Fabre livre son tableau coup de cœur de l'exposition "Donner à voir" : La Flûte de Pan, une huile sur toile de 1923, confectionnée à Antibes.

La Flûte de Pan (1923), le coup de coeur de Michel Hilaire. © Radio France - Thomas Dupleix

On pense aux Baigneurs de Cézanne. Picasso l'a vu, l'a digéré, pour l'emmener ailleurs : en faire du Picasso. (Michel Hilaire)

La Flûte de Pan, vu par Michel Hilaire. Copier

Amanda Harold-Marme est docteure en histoires de l'art, spécialiste entre autres de la période parisienne de Picasso. Elle se prête aussi à l'exercice de la description d'une oeuvre au hasard : "Nu aux bas rouges", une huile sur toile de 1901, période à laquelle Picasso vivait à Paris.

Amanda Harold-Marme décrit le Nu aux bas rouges (1901). © Radio France - Thomas Dupleix

C'est un exemple du choc visuel et artistique que Picasso subit en arrivant à Paris, capitale des arts et de la modernité à cette époque. (Amanda Harold-Marme)

Le Nu aux bas rouges, expliqué par Amanda Herold-Marme. Copier

Stanislas Colodiet, commissaire de l'exposition, choisit, lui, un tableau (Etudes, huile sur toile de 1920) représentatif de la pluralité de l'œuvre du maître espagnol.

Etudes (1920), l'un des tableaux les plus importants de l'exposition selon Stanislas Colodiet. © Radio France - Thomas Dupleix

L'oeuvre montre que Picasso est capable de travailler en même temps dans des directions tout à fait opposées. (Stanislas Colodiet)

Etudes (1920), décrypté par Stanislas Colodiet. Copier

L'exposition est ouverte jusqu'au 23 septembre du mardi au dimanche, de 10 heures à 19 heures.