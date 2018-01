Montargis, France

Cette fois, c'est sûr ! La réouverture du musée Girodet à Montargis est prévue pour la fin mars. Non sans une certaine impatience car le musée est fermée depuis près de 6 ans, depuis mai 2012. Le chantier de rénovation et d'extension du musée a en effet pris beaucoup de retard. La faute d'abord à un problème d'appel d'offre : "Nous avons été très exigeants sur la fabrication de ce musée, et il se trouve qu'on était très au-dessus des enveloppes financières qui étaient prévues. On a dû changer de maître d'œuvre en cours de route", explique Hervé Mauplot, le directeur des Affaires culturelles de l'Agglomération de Montargis.

A ce premier retard s'est ajouté le terrible épisode des inondations du printemps 2016 : "Cela a été la double peine, résume Hervé Mauplot. Le musée lui-même a été inondé avec une hauteur d'eau d'1 mètre 50, dans une partie qui n'était pas vitale mais pour laquelle nous avons tout de même dû refaire les travaux ; et puis surtout les collections qui étaient alors entreposées dans les anciennes salles des coffres de la Caisse d'Epargne ont été submergées pendant presque 3 jours." Il a fallu restaurer les peintures et les sculptures endommagées, un travail qui est d'ailleurs toujours en cours.

La future salle dédiée à la sculpture © Radio France - François Guéroult

Un vrai espace pour les expositions temporaires

Mais à l'arrivée, "c'est un nouveau musée Girodet qui va voir le jour, et qui va rayonner dans tout le département et même la région", se réjouit Jean-Pierre Door, le maire de Montargis. La surface d'exposition est doublée - ce qui permettra de mieux présenter les quelque 190 œuvres que comptent les collections - avec un vrai espace dédié aux expositions temporaires, et aussi 2 salles désormais consacrées au peintre montargois Anne-Louis Girodet, élève de David et brillant représentant du courant romantique de la fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.

Ce sera aussi l'occasion de redécouvrir le bâtiment lui-même, qui date de 1862 : "Aujourd'hui, les gens se retournent pour regarder la façade", souligne Hervé Mauplot, façade sans doute conçue par l'autre grand homme du musée : le sculpteur Henri de Trichetti. Au total, les travaux ont coûté 5,2 millions d'euros dont la moitié à la charge de l'Agglomération de Montargis.

