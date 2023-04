Le musée Goya de Castres rouvre ses portes après trois ans de travaux

C'est l'évènement culturel du week-end en Occitanie : après trois ans d'attente et de travaux, le musée Goya de Castres rouvre ses portes ce samedi 15 avril. Des milliers de visiteurs sont attendus.

ⓘ Publicité

La surface d'exposition a doublé

L’ancien palais épiscopal de Castres datant du XVIIe siècle, qui abrite le musée, a été rénové. La surface d'exposition a doublé, le parcours des visiteurs repensé et de nouvelles œuvres ont été acquises.

Ainsi, les visiteurs pourront découvrir des œuvres de Goya, Picasso, Dali, Velázquez. Le musée Goya possède trois œuvres du maître aragonais : l'Autoportrait aux lunettes, le Portrait de Francisco del Mazo et la Junte des Philippines, la plus grande toile de l'artiste (plus de trois mètres de haut).

La première exposition temporaire est consacrée à Joan Miró (15 avril-4 juin), l'un des principaux représentants du mouvement surréaliste.

Tout un programme pour ce week-end de réouverture

Le programme des "Retrouvailles" est chargé en ce week-end des 15 et 16 avril. Des visites découvertures sont proposées pour découvrir "Le musée en dix chefs-d'œuvre". Une visite sensorielle "au fil des collections" est possibles les samedi et dimanche à 15h.

Plein tarif : 9 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.

Ouvert tous les jours de 10h-19h.

Samedi et dimanche, dès la tombée de la nuit, un spectacle sons et lumières est proposé sur la majestueuse façade du musée située face au jardin de l'Évêché.