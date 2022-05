Le musée Henri-Martin à Cahors rouvre ses portes après six ans de travaux

Après plus de six ans de chantier, le musée Henri-Martin a fait peau neuve et est fin prêt à accueillir, de nouveau, les visiteurs. Une réouverture en grandes pompes, avec comme clou du spectacle, un tableau immense d'Henri Martin, qui n'a pas été exposé depuis les années 1990.