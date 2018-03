Nancy, France

Après une polémique sur la première version du projet de rénovation, les plans ont été un peu modifiés et le chantier va se lancer dans les jardins du Musée lorrain à Nancy. La facture globale du chantier pour la rénovation et une extension en sous-sol de 1500 m2 s’élève à plus de 43 millions d’euros avec une partie très moderne en verre, creusée dans l’actuel jardin du musée, qui sera l’entrée principale. Un musée qui fermera ses portes lundi 2 avril au soir pour rouvrir en 2023.

Un musée-promenade

«L’idée est de bâtir un musée-promenade qui ouvre librement ses portes et ses grilles à la circulation du public» précise Laurent Hénart qui estime que l’investissement de la ville de Nancy, sur cinq ans, correspond à 2 millions par an, soit «moins que l’investissement pour moderniser les écoles de la ville» précise le maire de Nancy avec un financement croisé de l’État, de la Région Grand-Est, de la Ville de Nancy et du département de Meurthe-et-Moselle.

Des tableaux à Commercy et Lunéville

Certaines œuvres seront transférées à l’Eglise des Cordeliers ou au musée des Beaux-arts, place Stanislas. Des tableaux vont aussi voyager temporairement à Commercy et au château de Lunéville cet été ou encore au musée du Louvre le temps de couler du béton et de dynamiser la muséographie.

Le musée Lorrain relooké et dépoussiéré devrait ouvrir ses portes en 2023 et les fouilles archéologiques ne devraient pas trop freiner le chantier estiment les élus nancéiens car les premiers sondages réalisés par des archéologues dans la cour de l’édifice, au début des années 2000, n’avaient pas laissé apparaître de bastion comme sous le musée des Beaux-arts de Nancy à quelques centaines de mètres de là. Avant de fermer, le musée organise un week-end d’ouverture un peu spécial avec des visites guidées du samedi 31 mars au lundi 2 avril. Et durant ces quatre année de travaux, le directeur du musée Lorrain entend ouvrir le plus possible le chantier au public pour expliquer les différentes phases des travaux.