Au Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen on initie les enfants aux nœuds marins

Rouen, France

Si vous avez du mal à occuper les enfants pendant ces vacances scolaires, emmenez les donc faire des nœuds. De chaise, cabestan et autres boucles en huit, autant de nœuds marins dont la technique et l'histoire méritent d'être entretenue. C'est la mission que se donne le Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen situé sur les quais de Seine (rive droite). "Au quotidien on ne se rend pas compte qu'on utilise le nœud" explique Marie-Lise Guilbert chargée du chantier d'insertion au musée. "Le premier que l'on apprend à faire c'est celui de ses lacets et on en trouve au quotidien. Il y a un côté magique quand on voit comment ils se font et se défont".

Petit cour d'Histoire des nœuds et des bateaux

Les nombreuses maquettes du musée permettent d'observer l'importance du cordage © Radio France - Kevin Boderau

Avant de se lancer corde en main dans la subtile technique du matelotage, le musée propose une visité guidée. Au programme les grandes lignes de la fabrication d'un bateau (son squelette) avec de nombreuses maquettes de bois et de cordes : "cela permet aux enfants de se rendre compte de l'importance des cordes sur un bateau précise Marie-Lise Guilbert, ensuite nous passons à la réalisation d'un petit bonhomme en nœuds comme pouvait le faire les marins avec toutes sortes d'objets".

Avant de se "jeter à l'eau"

Un univers qui passionne Nabila venue avec ses deux enfants Jamel et Nacib : "Comme je suis Algérienne, j'adore la mer. Alors certes, la Seine ce n'est pas la mer mais ça m'apaise". Et ses deux enfants semblent apprécier de se prêter au jeu des nœuds marins : "Au début c'est du n'importe quoi mais après cela prend forme" nous lance Jamel qui a très vite appréhendé la technique .

Naçib en pleine maîtrise du "nœud en huit" © Radio France - Kevin Boderau

Reportage au Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen Copier

Ateliers nœuds marins du lundi 18 au jeudi 22 février à 14h et 15h au Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen - Hangar 13, Quai Emile Duchemin, 76000 Rouen. Tarif : 5 Euros par personne.