N7, Piolenc, France

Et si le musée Mémoire de la Nationale 7 fermait, après seulement six ans d'existence ? Il aurait même dû fermer au 1er mai. C'est ce qui était envisagé il y a quelques semaines, ce qui se serait passé sans la subvention exceptionnelle de 3000 euros accordée par la municipalité. Grâce à cette enveloppe, le musée va pouvoir financer pendant six mois et sur fonds propres, un contrat d'hôte d'accueil à temps partiel, 20 heures par semaine. Et après ?

En attendant, l'association va faire davantage appel aux bénévoles et rogner sur ses heures d'ouverture. Jusqu'ici, par exemple, l'été, le musée était ouvert sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Cet été, ce ne sera que l'après-midi, cinq jours sur sept.

"Hormis la commune de Piolenc, on n'a aucune aide" - Christian Braud, président de l'association

Christian Braud, le président de l'association Mémoire de la Nationale 7 regrette le manque d'implication des collectivités. Il affirme que seule la commune de Piolenc met la main à la poche grâce à l'aide exceptionnelle et en finançant la moitié du loyer. "Les autres collectivités rien du tout : l'intercommunalité est absente depuis que nous existons. Le département, la région nous font des fins de non-recevoir. Et il n'y a plus de réserve parlementaire." Autre problème : "On nous dit que nous ne sommes _pas labellisés Musées de France_, donc on n'a le droit à rien".