Le musée mobile amène les oeuvres au plus près du public

Le musée mobile Mumo est stationné cette semaine à Chavagnes-en -Paillers en Vendée. Son objectif est de rapprocher l'art contemporain de celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Créé par Ingrid Brochard il propose à l'intérieur des oeuvres venues des collections des FRAC régionaux, du Centre national des Arts plastiques et du Centre Pompidou.

"Rendre accessible l'art contemporain et enlever le côté élitiste". Alice médiatrice culturelle

Devant des élèves de maternelle venus ce matin des Essarts-en-Bocage Alice, médiatrice culturelle, présente des tableaux accrochés à l'intérieur de l'énorme camion : "Ici, nous avons un bateau. Et alors ? C'est quoi le son ? Voilà, ça pourrait être le moteur du bateau. Ça pourrait être quoi d'autre sur le bateau qui fait du son ? Ça pourrait être les vagues. Ça fait un peu penser à ça, non ? Et ici, nous avons un arbre tout à fait". Les enfants regardent les oeuvres et développent leur imagination. "Le dispositif du musée mobile, c'est vraiment de rendre accessible l'art contemporain et d'enlever tout ce côté très élitiste qu'on pourrait avoir à ce niveau-là et de se rendre compte qu'on a les outils pour le comprendre. C'est aussi des regards sur le monde qui nous permettent de faire des liens avec l'actualité. Et l'idée aussi, c'est vraiment de s'amuser, en tout cas d'interagir avec les œuvres au-delà d'être passif" souligne Alice*.*

Aline, l'enseignante, semble autant ravie que ses élèves : "Là, on est vraiment devant des œuvres réelles et pas des reproductions sur des tableaux. Donc c'est vraiment une très grande chance qu'on puisse venir prendre le temps de regarder. Puis il faut juste écouter les émotions que ça nous fait ressentir, ce que ça procure devant une œuvre". La moitié des enfants accueillis au musée mobile n'étaient jamais entrés auparavant dans un musée.

Mumo musée mobile, ici en Vendée © Radio France - Yves-rené Tapon

Le Mumo sera ouvert a à tout le public à Chavagnes-en-Paillers, sur le parking de la salle de l'Emeraude, ce mercredi après-midi et vendredi de 16h30 à 18h. La semaine prochaine il sera à Mortagne-sur-Sèvre.

