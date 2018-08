Après huit mois de travaux, le musée Opinel à Saint-Jean-De-Maurienne (Savoie) s'est agrandi pour proposer aux visiteurs un espace bar et une nouvelle salle qui accueille en ce moment l'exposition temporaire "Opinel Séries" ou comment l'art détourne le couteau savoyard

Le nouveau look du musée Opinel à Saint-Jean-De-Maurienne

Saint-Jean-de-Maurienne, France

Ça sent encore le neuf ! Le musée Opinel de Saint-Jean-De-Maurienne s'est agrandi de deux-cent mètres carrés avec un nouvel espace bar moderne et une salle d'exposition de cent-dix mètres carrés. Un vent de modernité sur le couteau savoyard vieux de 128 ans pour attirer toujours plus de visiteurs : "tout évolue, il ne faut pas rester inerte pour continuer d'exister" reconnaît Jacques Opinel, créateur du musée en 1989.

"L'Opinel Séries", un vent de modernité

L'exposition permanente du musée n'a pas changé mais l'opinel devient résolument plus moderne grâce à l'exposition temporaire "Opinel Séries". Une soixantaine d’œuvres d'art sont présentées dans la salle flambant neuve, toutes faites à partir de modèles d'Opinel. Une centaine d'artistes internationaux travaillant avec la galerie "Art by friends" à Anneny ont collaboré avec le musée.

Des œuvres originales dont deux ont une particularité, celle de pouvoir se décliner avec réalité augmentée. Le musée dispose désormais d'une application mobile pour smartphone qui permet de voir l'affiche de l'exposition ainsi que la toile "Territories" prendre vie sous les yeux des visiteurs connectés.

La version 2.0 du musée Opinel "fonctionne très bien auprès du public" selon Maxime Opinel, héritier et directeur du musée. Il comptabilise déjà 12 000 visiteurs depuis le début de l'été. Une augmentation de la fréquentation globale de 30 % par rapport aux années précédentes.

Vous pouvez découvrir l'exposition "Opinel Séries" jusqu'au 16 septembre, elle est gratuite.

La nouvelle salle d'exposition avec la soixantaine d’œuvres d'art de "l'Opinel Séries" © Radio France - Sarah Gilmant

Le "Toucopinel" réalisé à partir du couteau géant de 50 centimètres. Saurez-vous le retrouver ? © Radio France - Sarah Gilmant

L'oeuvre "Territories" s'anime grâce à la réalité augmentée © Radio France - Sarah Gilmant