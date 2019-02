Le musée portuaire de Dunkerque à la recherche d'archives sur les chantiers Ziegler

Le Musée portuaire de Dunkerque prépare une exposition sur les Chantiers Ziegler; un des acteurs majeurs de la réparation puis de la construction navale, entre 1850 et 1977. Le musée est à la recherche de documents et d'objets liés à ces chantiers navals.

Dunkerque, France

A leur apogée, les Chantiers Ziegler employaient plus de trois cents personnes à Dunkerque. Des remorqueurs, des chalutiers, des crevettiers mais aussi des caboteurs et des bateaux de plaisance sont passés par ces Chantiers du quai de Mardyck et de l'île Jeanty.

Le musée est à la recherche de documents d'époque mais aussi d'objets. Il espère notamment retrouver un drapeau ou un pavillon symbolisant l'époque des Chantiers Ziegler. Les rares photos qui le montrent sont en noir et blanc. On ignore donc de quelles couleurs était ce pavillon.

Pour aider le Musée portuaire de Dunkerque dans sa quête, vous pouvez contacter amisdumusée@museeportuaire.fr

L'exposition se tiendra du 29 juin au 3 novembre 2019