Le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien fête ses 50 ans

C'est l'un des lieux touristiques emblématiques de notre département : le musée Robert Tatin de Cossé-le-Vivien fête ses 50 ans. Il a été inauguré le 14 octobre 1969.

Ce musée a été imaginé et façonné dès 1962 par l'artiste mayennais Robert Tatin, peintre, céramiste, sculpteur, mort en 1983.

Et 50 ans après l'ouverture du musée, et 36 ans après la mort de Robert Tatin, une oeuvre originale et inédite de l'artiste sera mise en vente aux enchères ce jeudi à Mayenne. "Une superbe aquarelle gouachée", précise maître Pascal Blouet, commissaire priseur à Mayenne, réalisée au début des années 1960, baptisée "Entrecôtes", de 26,3 cm sur 20,5 cm.