Le musée Robert Tatin va représenter les Pays-de-la-Loire à l'émission Le monument préféré des Français

La Mayenne sera à l'honneur dans l'émission de Stéphane Bern Le monument préféré des Français diffusée en septembre prochain sur France 3. C'est en effet le musée Robert Tatin qui a été retenu pour représenter la région des Pays-de-la-Loire. Le musée située à Cossé-le-Vivien est arrivé en tête des suffrages devant deux autres monuments de la région.

Une très bonne nouvelle pour le directeur du musée, Bruno Godivier : "c'est un moyen de diffuser l’œuvre de Robert Tatin. Le musée commence à avoir une bonne notoriété mais il a encore un côté un peu confidentiel. On va se retrouver face à des monuments bien plus connus. C'est un challenge pour nous. Et cette émission est un moyen de faire découvrir le travail de cet artiste né à Laval. Robert Tatin a construit une sculpture monumentale donc c'est vraiment un lieu atypique et cela sort des sentiers battus par rapport à un château ou à une abbaye et cette originalité est peut-être aussi notre chance. C'est une œuvre originale qui reste à découvrir pour beaucoup de Français je pense."

Quatorze monuments sont retenus pour participer à ce concours et à cette émission. Les internautes peuvent voter du jeudi 30 juin au vendredi 22 juillet.