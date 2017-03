Le musée Unterlinden de Colmar accueille une exposition consacrée à Guernica

"Gernika/La suite basque" : c'est le thème d'une nouvelle exposition qui se tient à partir de ce samedi, jusqu'au 22 mai, au musée Unterlinden de Colmar. Une trentaine de photographies sont à découvrir, 80 ans après le bombardement de ce village basque espagnol. C'est le travail de Charles Fréger.

"Gernika/La suite basque": c'est une exposition de photographies à découvrir dès ce samedi et jusqu'au 22 mai, au musée Unterlinden de Colmar. Une trentaine de photos réalisées par Charles Fréger, autour de Guenica, un village basque espagnol, bombardé il y a maintenant 80 ans.

Elle fait écho à l'un des trois exemplaires de la tapisserie Guernica, réalisé en 1955 par Jacqueline La Baume Dürrbach, à la demande de Picasso . Une tapisserie exposée dans le musée colmarien.

Des silhouettes et du contre-jour

Le photographe Charles Fréger vous propose de découvrir une série de photos à contre-jour, principalement des silhouettes. Une première série est prise lors d'un spectacle des habitants, à l'occasion de la commémoration du bombardement de Guernica.

"Ils posent en prenant le tableau de Picasso comme référence. L'image est réalisée en négatif, on obtient des silhouettes plutôt blanches, dans un environnement plutôt gris. C'est forcément dramatique à regarder," explique le photographe.

Le photographe Charles Fréger au milieu de l'exposition © Radio France - Guillaume Chhum

Une série évoque les exilés de la guerre d'Espagne. "On y voit des hommes et des femmes habillés comme les exilés de l'époque. Ils portent des baluchons et des valises. C'est un travail à contre-jour, à l'arrière plan, nous avons les Pyrénées et on y voit des gens qui posent dans la nature," décrit Charles Fréger.

Charles Fréger s'est installé pendant plusieurs semaines à Guernica. Il est allé à la rencontre des habitants et des paysages.

