Le Muséum-aquarium récompensé pour son exposition sur "les moches"

Le Muséum-aquarium de Nancy a été récompensé lors du forum de la communication publique et territoriale qui se déroule au Havre. C'est la campagne de communication autour de l'exposition jeune public "Moches !" qui été consacrée.

Vous avez forcément vu ces affiches si vous vous êtes promenés dans le Grand Nancy entre novembre 2016 et septembre 2017 : celles de l'exposition pour jeune public "Moches !" au Muséum-aquarium de Nancy. Cette campagne de promotion a été récompensée cette semaine par le forum de la communication publique et territoriale au Havre dans la catégorie "communication culturelle et événementielle".

Une campagne centrée autour des animaux "moches" et notamment du nasique, ce singe au nez si particulier.