Le Muséum de Bordeaux accueille son 200 000ème visiteur

Après une longue période de renovation, le Muséum de Bordeaux a manifestement retrouvé son public. Le site dédié aux sciences et à la nature a accueilli ce mardi son 200 000ème visiteur, 9 mois à peine après sa réouverture.

Bordeaux, France

Ce mardi midi, le Muséum de Bordeaux a accueilli son 200 000ème visiteur. L'heureux élu s'est vu offrir un pass annuel donnant accès au musée et aux différentes expositions permanentes et temporaires. 9 mois à peine après sa réouverture, le site riche de plus d'un million d'exemplaires venus du monde entier a manifestement retrouvé son public.

Fréquentation record dans tous les musées de Bordeaux

Une dynamique positive qui a profité à tous les musées de Bordeaux . Selon les chiffres publiés ce mardi après midi par la mairie de Bordeaux, 800 000 visiteurs se sont rendu dans les établissements culturels bordelais en 2019 (musées, base sous marine, jardin Botanique et Bordeaux Patrimoine Mondial), soit une hausse de 27%.

Un 2ème dimanche gratuit

Forte de ce succès, la ville annonce qu'elle souhaite poursuivre sur cette lancée et qu'elle sera la première ville française à mettre en place un 2ème dimanche gratuit dans ses musées.