Le Muséum national d'Histoire naturelle a accueilli 2,1 millions de visiteurs en sept mois malgré la pandémie

La pandémie n'a pas trop impacté le Muséum national d'Histoire naturelle. En sept mois et malgré la pandémie, sur l'ensemble de ses sites à Paris et en région, le Muséum a accueilli plus de 2,1 millions de visiteurs en 2021. Habituellement, 3,3 millions de personnes fréquentent le Muséum.