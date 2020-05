Mort du musicien belfortain Gilbert Sigrist, pianiste de Gilbert Bécaud et Charles Aznavour

Le musicien Gilbert Sigrist est mort à 82 ans ce samedi 2 mai. Il a succombé à une longue maladie au Mittan de Montbéliard. Né à Belfort en 1938, il a grandi dans le quartier de la Pépinière, où ses parents tenaient une épicerie, rue Foltz.

Gilbert Sigrist avait appris la musique au Conservatoire de Belfort et s'était fait connaître dans les années 1960 en composant les musiques de documentaires sur le constructeur automobile Peugeot, avant de commencer une longue carrière internationale auprès des plus grands artistes.

Bécaud, Barbara, Aznavour...

De 1964 à 1978, Gilbert Sigrist était le pianiste puis le chef d'orchestre de Gilbert Bécaud. En 1964, alors qu'il est en tournée avec le chanteur dans le monde entier, il se retrouve sur la place Rouge à Moscou, en compagnie de leur guide Nathalie, qui inspirera la célèbre chanson.

Le pianiste belfortain Gilbert Sigrist aux côtés de Charles Aznavour lors d'une répétition en 1995 - Droits réservés

Gilbert Sigrist a également accompagné des artistes comme Rika Zaraï, Barbara et Charles Aznavour, entre 1986 et 2000. Fan de jazz, il était également compositeur, et a fondé avec son fils Laurent le Gilbert Sigrist Trio, pour lequel il obtiendra plusieurs distinctions et reconnaissances de la profession.

Belfort et la France perdent un de leurs grands artistes (...) un artiste complet, follement amoureux de la musique et viscéralement attaché à sa ville de Belfort, où il partageait sa résidence avec Paris (le député européen Christophe Grudler, ami de Gilbert Sigrist)