Le musicien orléanais Jacques Trupin, connu pour avoir formé le groupe Artango, est mort

C'est une figure du monde du tango contemporain qui s'est éteinte : le musicien orléanais Jacques Trupin est mort à l'âge de 62 ans dimanche dernier. Père de deux enfants, il sera inhumé ce vendredi après-midi à La Chapelle Saint-Mesmin, près d'Orléans.

Jacques Trupin, en 2015 - Capture d'écran site France Musique

Jacques Trupin, qui a commencé par l'accordéon dès l'âge de 5 ans (son père était accordéoniste), un instrument qu'il a enseigné au Conservatoire de musique d'Orléans, était connu pour avoir constitué le groupe Artango.

Ce duo de tango, formé dans les années 1990 avec le pianiste Fabrice Ravel-Chapuis, a connu une notoriété nationale, et même internationale, avant de se séparer dans les années 2000. Artango compte plusieurs albums à son actif et s'est produit de nombreuses fois en concert, à Orléans, à Bobino, à Paris et dans bien d'autres villes.

Une personne très attachante"

Depuis douze ans, Jacques Trupin jouait régulièrement avec le pianiste orléanais Vincent Viala (les deux hommes s'étaient produits en 2015 à la maison de la radio, dans le cadre de la "matinale culturelle" de France Musique), et le duo était parfois élargi, avec la présence d'un quintet à cordes. "Je me souviens de notre dernier concert, qui était magnifique, fin août 2021, dans l'église de Saint-Jean-de-la-Ruelle", témoigne Vincent Viala, aujourd'hui dévasté par la perte d'un "ami, d'une personne délicieuse sur le plan humain et très attachante".

Vincent Viala, qui vit aussi à la Chapelle Saint-Mesmin, évoque "un très grand musicien et un un grand compositeur : sa musique, c'était le tango, il adorait ça et ça collait très bien avec son instrument, le bandonéon". Vincent Viala rappelle que Jacques Trupin a aussi composé la musique du spectacle de théâtre "La Balle Rouge", qui "tourne toujours aujourd'hui". Il se produisait également régulièrement à Lille, à la compagnie du Tire-Laine : "Jacques composait et écrivait tout le temps, il n'arrêtait jamais et fourmillait d'idées et de projet. Sa mort brutale est un très grand choc".