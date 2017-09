Le Musverre distribue des épis de faitage en verre pour faire revivre le patrimoine local

Ce week-end pour les journées du patrimoine, le Musverre de Sars Poterie va distribuer 36 épis de faitage à des habitants qui ont accepté de les installer sur leur toit pour faire revivre cette tradition des 19° et 20° siècles.

Ces épis en verre uniques en France constitués d'une boule et d'une pointe font partie des bousillés, les bousillés ce sont les objets petits ou gros que les quelques 800 ouvriers du verre de l'époque réalisaient pendant leur pause casse-croûte de 1802 à 1937. Des ouvriers qui avaient fait fleurir ces épis sur les toits des maisons, estaminets à Sars Poterie, mais aussi Beugnies, Dimont et Lez Fontaine.

Mais pendant la guerre les Allemands ont pris pour cible ces épis, tout comme les gamins avec leur lance pierre, résultat il ne restait plus que 6 épis en 1999 quand le musée a décidé de relancer la tradition en vendant une vingtaine d'épis lors d'une journée de démonstration. Une journée qui a donné des envies, puisque le musée a enregistré ensuite 200 commandes.

Les épis de faitage © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Mais le problème c'est que la plupart des gens les ont offerts à leur famille qui n'habitaient pas dans le Nord, et d'autres les ont laissé sur une armoire et du coup ces petits trésors du patrimoine local n'ont pas refleuri sur les toits.

En 2009, le musée a décidé de donner les épis mais avec obligation pour les propriétaires de les installer sur le toit et depuis plus de 200 épis surveillent les 4 villages, et à partir de cette année, le musée a décidé d'en distribuer tous les ans, des épis d'une dizaine de kilos bleu, vert ou violet.

Fabrice Bon le directeur de l'atelier du verre qui jouxte le musée, avec son assistant souffle les épis comme les anciens ouvriers du verre, c'est une fierté pour lui de perpétuer la tradition. Fabrice qui était venu à la base à l'atelier pour réparer les machines et qui a appris à souffler avec les artistes verriers, "un virus qui vous mord" assure en souriant le technicien.

Le reportage de Rafaela Biry-vicente Copier

Le Musverre lance aussi ce samedi son parcours vélo pour découvrir le pays des épis de faitage.