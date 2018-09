Châteauroux, France

C'était un grand mystère, une grande question du monde de l'art : qui était cette femme dans le tableau peint en 1886 par Gustave Courbet ? Et bien, c'est un grand spécialiste d'Alexandre Dumas père et fils, qui vient d'élucider, presque par hasard, ce mystère vieux de 152 ans. Claude Schopp, Goncourt de la biographie en 2017, travaillait sur la correspondance d'Alexandre Dumas fils et de George Sand quand il est tombé sur une phrase d'une transcription de Dumas à Sand qu'il l'a pour le moins intrigué : "On ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'interview de Mlle Queniault de l'Opéra"

"Interwiew de Melle Queniault, qu'est ce que ça peut être ?" s'interroge alors Claude Schopp "A l'époque, on ne parlait jamais d'interview ! Donc, j'ai cherché à partir du préfixe "inter" et je me suis dit, _c'est peut être "intérieur_" et là je me rapprochais alors du tableau qui répésente une femme sans tête avec les parties intimes dévoilées" Pour vérifier ce qui reste encore une hypothèse, Claude Schopp se rend alors à la Bibliothèque Nationale de France où est conservé le manuscrit orginal . Et c'est bien "intérieur qu'il fallait lire, le mot est même souligné pour "montrer sans doute qu'il ne s'agissait du mot propre, mais une figure de style". et cette femme mystère, peinte par Gustave Courbet était bien Constance Quéniaux ; une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris qui fût en 1866 la maîtresse de Khalil-Bey, un diplomate turco-égyptien qui avait commandé le tableau.

La lettre de Dumas fils à George Sand, ayant permis de remonter la piste jusqu'au modèle de "L'origine du monde" de #GustaveCourbet est également numérisée sur @GallicaBnF Pour les plus curieux, rdv vues 525 à 528 https://t.co/OIsxT1PN0apic.twitter.com/4CYktF1Ao8 — Bibliothèque BnF (@laBnF) September 25, 2018

George Sand et Alexandre Dumas fils : une relation presque filiale

Outre l'estime qu'il portait à George Sand , Alexandre Dumas fils, essentiellement dramaturge, avait noué une relation très proche avec la romancière. "Il y a eu une sorte d'osmose entre eux ; a tel point qu'au moment où Dumas fils a été saisi d'une grande dépression, George Sand état là et l'a invité à Nohant : elle l'a en quelque sorte sauvé dans les années 1860" Claude Schopp, dont le livre "L'origine du monde, vie du modèle" paraîtra le 4 octobre chez Phèbus, raconte que George Sand appelait Dumas "mon fils" et Alexandre s'adressant à Sand "maman" Un amour presque filial, maternel entre ces deux êtres ; une relation qui débouchera d'ailleurs sur une collabaration pour certaines adpations de romans de George Sand en pièces de théâtre, entre autres "Le marquis de Villemer"

Claude Schopp évoque cette relation entre les deux auteurs et la résolution du mystère de "L'origine du monde"