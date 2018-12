"Le mystère de Toutankharton" : une originale immersion dans l'Egypte Antique au château médiéval de Mayenne

A partir de ce samedi 8 décembre, et jusqu'à la fin de l'année, les enfants et leurs parents vont jouer aux "Indiana Jones". Une enquête les attend au Château de Mayenne.

Mayenne, France

"D’étranges bruits, de légers murmures, quelques frissons dans le dos et un soupçon de chatouilles, le fantôme de Toutankharton n’en finit décidément pas de déranger l’équipe du musée et ses visiteurs. Et si les objets égyptiens exposés au musée du château de Mayenne étaient liés à cette drôle d’histoire ? Pour le savoir, venez au musée résoudre le mystère de Toutankharton" lit-on sur le site du Château de Mayenne.

Les enfants et leurs parents vont ainsi découvrir les pratiques funéraires des Egyptiens à l'époque des Pharaons, tout ça en s'amusant évidemment explique Juliette Maharaux, l'une des responsables du Château : "il y a toute une recherche à faire pour replacer des objets dans la tombe de Toutankharton. Une découverte ludique et pédagogique. On s'attarde sur les rituels des Egyptiens pour faire passer les défunts dans l'au-delà. On n'est pas dans quelque chose de glauque ou qui fait peur".

L'équipe du château de Mayenne espère accueillir un grand nombre de visiteurs. L'an dernier, le thème de la magie et de la sorcellerie avait réuni 1.000 familles.

