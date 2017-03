Le Mystère Le Nain au musée du Louvre-Lens

Du 22 mars au 26 juin 2017, le musée Louvre-Lens accueille l’exposition-événement « Le Mystère Le Nain », consacrée aux 3 frères natifs de Laon. Vous pourrez voir 55 des 75 tableaux qui leur sont attribués, dont le chef-d'oeuvre Le concert, prêté par le musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon.

Connaissez-vous les Frères Le Nain ? Ils sont trois : Antoine, Louis et Mathieu, nés aux alentours de 1600 à Laon, dans les Hauts de France. Après une enfance proche du milieu des paysans, ils montent un atelier à Paris en 1629/1630.

Travaillant ensemble dans cet atelier, leurs peintures ont beaucoup de points communs et il est très difficile de les attribuer à l'un ou l'autre. C'est la raison pour laquelle on les identifie par le surnom des Frères Le Nain.

Le mystère des frères Le Nain au Louvre-Lens

Du 22 mars au 26 juin 2017, le musée du Louvre-Lens vous propose de découvrir les trois frères afin d'essayer de redonner chquae oeuvre à son créateur . C'est une exposition exceptionnelle qui vous attend. Vous pourrez y voir 55 oeuvres signées des Frères Le Nain, dont Le Concert (cf photo ci-dessus), chef-d’œuvre de Mathieu Le Nain (vers 1655-1660), prêté du musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon.

Vous enquêterez sur Louis le génie méconnu, Antoine le portraitiste et Mathieu l'ambitieux au travers d'archives historiques. Retrouvez des portraits cachés sous d'autres peintures et découvrez les secrets de fabrication des frères Le Nain !

Week-end gratuit les 25 et 26 mars 2017

L’exposition sera exceptionnellement gratuite pour tous les samedi 25 et dimanche 26 mars. A cette occasion, vous pourrez participer à une visite-enquête sur la piste d’un faussaire…

