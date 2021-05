Le mystérieux M Robert promène sa vache Ohla dans les rues de Vieux-Condé

Dans leur camionnette, 3 jeunes interpellent M Robert tranquillement installé les pieds nus sur les marches de l'église de Vieux Condé avec son pot à lait et sa vieux sac à dos, pour savoir où est passé sa vache, comme si c'était devenu une sorte de mascotte dans le secteur. "Au bivouac" répond l'homme qui consigne dans un vieux carnet ses anecdotes de voyages.

Dans son costard usé, il affirme être un ancien maitre d'hôtel de la région nantaise qui a voulu changer de vie pour être "oisif et observer uniquement le monde qui nous entoure". Il a donc entamé un tour de France avec une vache qu'un agriculteur lui a prêtée.

Depuis 15 jours, on l'a vu à Crespin, Sebourg,..là où l'emmène sa toupie qui lui indique la direction à prendre sur sa carte

On dit toujours que moins on sait où on va, moins on se perd