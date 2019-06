Le mystérieux revolver avec lequel Van Gogh se serait tué mis aux enchères

Arles, France

Il est considéré comme l'une des armes les plus célèbres de l'Histoire de l'Art, mais aussi comme l'une des plus mystérieuses. Un revolver modèle "Lefaucheux", calibre 7 millimètres, entièrement rouillé, est présenté, ce mercredi, aux enchères du célèbre hôtel Drouot à Paris. La valeur de l'arme est estimée, au bas mot, entre 40 et 60 000 euros.

"Quand on a un objet comme ça entre les mains, il se passe forcément quelque chose", s'émerveille Maître Grégoire Veyrès, commissaire-priseur chez Auction Art Rémy Le Fur, en charge de la vente.

Une relique de la fin de la vie de Van Gogh passée dans le Sud de la France

Le peintre hollandais est mort le 29 juillet 1890, à l'âge de 37 ans, dans le département de l'Oise, quelques mois seulement après avoir quitté La Provence. Il a notamment vécu à Arles, puis s'est exilé dans une clinique à Saint-Rémy-de-Provence.

"Ce revolver est une relique, un témoignage de l'état tourmenté de Van Gogh au cours des dernières années de sa vie qu'il passe dans le Sud de la France, poursuit Grégoire Veyrès. Il se sectionne une partie de l'oreille et commet une tentative de suicide à Saint-Rémy-de-Provence. A l'issu de ça il part à Auvers-sur-Oise pour se faire soigner et on sait ce qu'il advient du peintre à la fin du mois de juillet".

Le revolver mis en vente n'a cependant pas encore été authentifié avec certitude, tout comme les circonstances exactes de la mort de Vincent Van Gogh n'ont toujours pas été déterminées.

D'aucuns disent que le peintre s'est mortellement blessé en se tirant dans la poitrine, d'autres avancent l'hypothèse d'une balle perdue, tirée par des adolescents depuis le champs voisin.