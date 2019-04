Le mythe napoléonien écorné au Pays Basque

Une sculpture en acier a été inaugurée à Sare pour commémorer les exactions commises dans les villages basques lors de la retraite napoléonienne de 1813 et 1814

Sare, France

Viols, pillages,... les troupes napoléoniennes défaites voilà plus de deux siècles par les armées espagnoles, portugaises et anglaises commandées par Wellington n'ont pas laissé que des bons souvenirs lors de leur passage au Pays Basque. Un souvenir désormais matérialisé par une sculpture en acier à l'entrée du village de Sare. On la doit au sculpteur saratar Iñaki Iriarte.

Le sculpteur Iñaki Iriarte, au micro, à gauche lors de l'inauguration. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Une sculpture inaugurée ce lundi de Pâques en présence de nombreux élus comme le maire Battitta Laborde, le président de l'agglomération pays basque Jean René Etchegaray, ou encore son vice président Roland Hirigoyen.

c'est un pan de l'histoire de ce pays qui est largement méconnu de la majorité des habitants" (Pierre Bastres, président de Lapurdi 1609)

Une initiative de l'association Lapurdi 1609 qui réédite pour l'occasion 1813-1814 Euskal Herria suntsitua sousla plume de Mixel Mendiboure. Son président Pierre Bastres explique que c'est "un pan de l'histoire de ce pays qui est largement méconnu de la majorité des habitants". Une réparation historique en quelque sorte.